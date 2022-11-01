Штормовой ветер и снег принесет циклон в Хабаровский край

На севере Хабаровского края ожидаются неблагоприятные погодные явления. Циклон принесет снег и сильный ветер.

По данным Дальневосточного Гидрометцентра, на которые ссылается ИА AmurMedia, в период со 2 по 3 ноября ожидаются снег, местами очень сильный, и ветер. Скорость ветра по побережью может усилиться до 29 м/с.

Сильнее всего циклон проявит себя на территории Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского и Охотского районов. Из-за непогоды могут возникнуть аварийные ситуации на объектах ТЭК и ЖКХ, нарушения в работе всех видов транспорта, в том числе междугородних маршрутов. Возможны проблемы с электроснабжением.

Ранее, 31 октября, метеорологи сообщили, что заметного потепления в столичном регионе ждать уже не стоит. Среднесуточные температуры в ближайшее время установятся на уровне около 0 градусов. После 6 ноября и дневные, и ночные температуры будут слабоположительными, в пределах 4–5 градусов.