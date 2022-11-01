Жителям Петербурга пообещали теплую погоду

Во вторник, 1 ноября, атмосферный фронт накроет волной тепла Санкт-Петербург. Об этом в своем Telеgram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Жителей города ожидает облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди, пишет 78.ru.

Воздух в этот день в городе прогреется до +7 – +9 градусов, по области прогнозируется +5 – +10 градусов. Ветер — западный, со скоростью 3 – 8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова накануне, 31 октября, спрогнозировала сроки наступления настоящей зимы в Москве. По ее словам, зиму в регионе стоит ожидать ближе к декабрю.