Граждане Чехии «сыты по горло» последствиями конфликта на Украине. Об этом заявил 28 октября чешский журналист Ян Странски в статье для издания Seznam Zpravy.

Он констатировал, что чехи очень устали от экономической ситуации, которая развивается в стране из-за украинского кризиса.

«За шторами квартир, у кофемашин в офисах, в массовой рассылке, на футбольных трибунах, на мероприятиях все больше людей, которые говорят: меня это уже не интересует, пусть сами разбираются», — рассказал он.

Одной из причин недовольства чехов стал рост на электроэнергию.

«Да, я вынужден повторить, что чем дальше, тем больше чехов сыты конфликтом на Украине по горло», — отметил он.

Однако Странски добавил, что несмотря на усталость страна должна продолжить поддерживать Киев. Он призвал чехов не отрекаться от того, что касается Украины, а политиков попросил прекратить слушать советников по украинскому вопросу, которые рассказывают о настроениях «виртуального народа», отмечает «Газета.Ru».

В начале октября в Праге прошел митинг, на котором собрались профсоюзы Чехии. Они потребовали от властей введения контроля над ценами на продукты питания, энергию или аренду жилья.

Профсоюзный митинг под названием «Пять минут после двенадцати» длился примерно полтора часа.

Антиправительственные митинги прошли в Праге и других городах Чехии и 28 сентября. Митингующие требовали ухода в отставку нынешнего правительства либералов, военный нейтралитет страны, прямые соглашения с РФ о поставках газа по низким ценам, освобождение чешской промышленности от иностранной зависимости.

Еще 26 августа министр юстиции Чехии Павел Блажек увидел угрозу политической системе в росте цен на энергию. По его мнению, с 1989 года не было ситуации в социальной и политической сфере драматичнее.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствия после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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