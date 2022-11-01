МВД предложило штрафовать водителей за шины не по сезону

МВД России хочет штрафовать водителей за шины не по сезону. Об этом 1 ноября сообщила газета «Коммерсант».

Данный норматив уже есть в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», но ГИБДД за его нарушение пока не штрафует. Если это предложение войдет в дополненный список неисправностей, при которых будет запрещена эксплуатация транспортных средств, то штраф за «неправильные» шины вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Как пишет издание, МВД предлагает изменить так называемый перечень неисправностей, при которых будет запрещена эксплуатация автомобилей.

За использование летних покрышек в зимние месяцы (а шипованных — летом) Госавтоинспекция предлагает штрафовать водителей. Кроме того, предлагается запретить управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах.

Водителей средних и тяжелых грузовиков (категории N2, N3), а также автобусов (M2, М3) в зимний период власти регионов смогут обязать пользоваться цепями противоскольжения. На полноприводный транспорт повышенной проходимости (категории G) правило распространяться не будет.

Запрет на установку на одну ось шин разных размеров или типов предлагается ослабить — использование нестандартной покрышки разрешат при временной установке на автомобиль запасного колеса.

29 октября руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский напомнил автолюбителям о сроках годности автомобильных шин. Чтобы узнать срок годности шин, необходимо изучить их маркировку, штамп с четырехзначной цифрой. Первые две обозначают количество недель от начала года. Ориентируясь на них, можно вычислить месяц выпуска резины. Следующие две цифры говорят о годе выпуска покрышки. При выборе автомобильной резины необходимо ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля и не покупать покрышки диаметром, не соответствующим дискам.