Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Общество
Более 15 тыс. человек записались в добровольческие отряды РФ с начала СВО
Мир
Пхеньян предупредил о финальной фазе сценария ядерной войны США с КНДР
Общество
Доходы мобилизованных не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей
Политика
В Госдуме исключили реализацию зерновой сделки на прежних условиях
Происшествия
На месте повреждения двух Ка-52 под Псковом нашли взрывное устройство
Туризм
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России
Общество
Глава МВД вручил награды 30 сотрудникам ведомства за спасение людей
Армия
Пушилин сообщил о продвижении российских войск на угледарском направлении
Общество
Российские волонтеры доставили партию медоборудования в Донбасс
Мир
Украинские беженцы в Швеции потребовали увеличить суточное пособие
Мир
Читатели Daily Mail высмеяли запаниковавшую в конце своего премьерства Трасс
Сюжет:

СМИ указали на важность назначения наблюдателя за использованием Киевом помощи

Bloomberg: потенциал злоупотреблений помощью остается велик в стране, которая погружена в хаос
0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США должны назначить наблюдателя, который будет следить за рациональным расходованием выделяемых Украине средств, пишет 31 октября Bloomberg.

Прощай, оружие: в США задумались о сокращении военной помощи Киеву
Утрата демократами контроля над конгрессом может вынудить Байдена сократить поставки вооружений Украине

Как отмечает автор статьи, с февраля текущего года власти Украины получили уже более $60 млрд на оборонные и гуманитарные расходы, что делает страну крупнейшим иностранным получателем помощи, и теперь ряд политиков желает ужесточить надзор за предоставляемыми Киеву средствами.

«Масштабы помощи беспрецедентны. Всего за семь месяцев США предоставили Украине почти вдвое больше, чем они ежегодно давали всей Западной Европе во время плана Маршалла в реальном выражении. Поддержка Вооруженных сил Украины в этом году равна тому, что США предоставили Израилю, Египту и Афганистану, вместе взятым, в 2020 году. На Вашингтон приходилось две трети всей военной и гуманитарной помощи, предложенной Украине с начала войны; в долларовом выражении он внес вдвое больше, чем весь Европейский союз», — указано в публикации.

Автор статьи указывает на то, что администрация президента США Джо Байдена должна назначить наблюдательный орган за расходованием средств, предоставляемых Украине, что должно повысить прозрачность.

«Вероятность неправомерного использования остается высокой в ​​стране, которая погрузилась в хаос и которая до войны отличалась слабым управлением и коррупцией . Существует также вероятность, пусть и незначительная, что оружие американского производства может попасть не в те руки или быть продано субъектам за пределами Украины», — подчеркнули в статье.

Ранее, 28 октября, заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх заявила о том, что американская сторона выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн. Она уточнила, что новый пакет включает ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие и спутниковые антенны.

До этого, 18 октября, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США намерены оперативно передать Украине $4,5 млрд в качестве новой экономической помощи. Она уточнила, что речь идет о грантовой помощи Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022