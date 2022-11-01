СМИ указали на важность назначения наблюдателя за использованием Киевом помощи

США должны назначить наблюдателя, который будет следить за рациональным расходованием выделяемых Украине средств, пишет 31 октября Bloomberg.

Как отмечает автор статьи, с февраля текущего года власти Украины получили уже более $60 млрд на оборонные и гуманитарные расходы, что делает страну крупнейшим иностранным получателем помощи, и теперь ряд политиков желает ужесточить надзор за предоставляемыми Киеву средствами.

«Масштабы помощи беспрецедентны. Всего за семь месяцев США предоставили Украине почти вдвое больше, чем они ежегодно давали всей Западной Европе во время плана Маршалла в реальном выражении. Поддержка Вооруженных сил Украины в этом году равна тому, что США предоставили Израилю, Египту и Афганистану, вместе взятым, в 2020 году. На Вашингтон приходилось две трети всей военной и гуманитарной помощи, предложенной Украине с начала войны; в долларовом выражении он внес вдвое больше, чем весь Европейский союз», — указано в публикации.

Автор статьи указывает на то, что администрация президента США Джо Байдена должна назначить наблюдательный орган за расходованием средств, предоставляемых Украине, что должно повысить прозрачность.

«Вероятность неправомерного использования остается высокой в ​​стране, которая погрузилась в хаос и которая до войны отличалась слабым управлением и коррупцией . Существует также вероятность, пусть и незначительная, что оружие американского производства может попасть не в те руки или быть продано субъектам за пределами Украины», — подчеркнули в статье.

Ранее, 28 октября, заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх заявила о том, что американская сторона выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн. Она уточнила, что новый пакет включает ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие и спутниковые антенны.

До этого, 18 октября, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США намерены оперативно передать Украине $4,5 млрд в качестве новой экономической помощи. Она уточнила, что речь идет о грантовой помощи Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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