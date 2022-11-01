Более 15 тыс. человек записались в добровольческие отряды РФ с начала СВО

Более 15 тыс. человек записались в российские добровольческие отряды с начала спецоперации по защите Донбасса. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщил начальник 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Александр Туляганов.

«В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 тыс. человек», — сказал он на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

По словам Туляганова, речь идет как о добровольцах, отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто обращался по собственному желанию в военкоматы и примкнул к добровольческим отрядам.

Ранее, 26 октября, правительство поддержало законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации. Согласно законопроекту, добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки. Также раненые во время участия в СВО смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

До этого, 14 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в СВО. Речь идет о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ранее они могли получить такой статус, если во время выполнения задач получили ранения.

31 октября в Минобороны заявили, что подготовка и вручение повесток о явке в военные комиссариаты в рамках частичной мобилизации прекращаются. Военкоматы возвращаются к функционированию по прежнему назначению.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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