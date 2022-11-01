Читатели Daily Mail высмеяли запаниковавшую в конце своего премьерства Трасс

Читатели Daily Mail посмеялись над поведением бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая в последние дни своего правления тщательно следила за прогнозами погоды и направлением ветра, опасаясь ядерной войны. Свое мнение о Трасс британцы высказали в комментариях под статьей издания от 29 октября.

«Трасс провела последние дни на посту премьера, одержимая картами ветра и прогнозами погоды, поскольку опасалась, что радиоактивные осадки поразят Великобританию, если [президент России Владимир] Путин применит ядерное оружие на Украине», — сообщалось в статье, которая вызвала бурное обсуждение читателей.

«Бедняжка Лиз, она всегда выглядела оторванной от реальности, беспокоясь о несуществующей радиации за тысячи километров», — написал в комментариях пользователь Tau Ceti.

С ним согласились другие пользователи, высмеяв Трасс за проведенное над картами погоды время.

«Слишком много времени было потрачено на просмотр карт погоды и слишком мало времени на размышления о том, как сильно она опустошила королевство за считаные дни», — отметил еще один из читателей.

Комментатор с Angie ReformU упрекнула бывшего премьера в том, что та тратила бюджет Британии на помощь Украине.

«Мне надоело, что это правительство поддерживает Украину нашими деньгами и вообще тыкает русского медведя», — поделилась мнением она.

28 октября читатели британской газеты The Times оценили высказывание Путина о Лиз Трасс, который в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве назвал Трасс «девушкой, которая немного не в себе».

В ходе выступления президент России назвал цель ядерной риторики Запада. Глава государства подчеркнул, что она кроется в стремлении Запада надавить на всех участников международного сообщества для противостояния России.

Ранее, в сентябре, президент Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской политике и уже пустил в ход ядерный шантаж. Он обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия.

В свою очередь, Трасс в августе, еще будучи главой МИД Британии, заявляла, что при необходимости будет готова применить ядерное оружие, добавив, что «это важная обязанность премьер-министра».

20 октября Лиз Трасс заявила о своей отставке с должности премьер-министра. Она занимала эту должность всего 44 дня.

24 октября премьер-министром Великобритании был избран Риши Сунак. Он был официально назначен на пост королем Карлом III на следующий день.