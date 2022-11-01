Политолог оценил возможность отставки канцлера ФРГ Шольца

Большинство граждан ФРГ уверены, что канцлер Олаф Шольц не справится с поставленными перед ним задачами, однако в отставку политика не отправят, несмотря на мнение немцев. Об этом 31 октября в беседе с «Вечерней Москвой» заявил немецкий политолог Александр Рар.

«Шольца не собираются отправлять в отставку. Его правительство показывает себя как дееспособное», — отметил эксперт.

Он напомнил, что следующего канцлера изберут через несколько лет, а сейчас замены Шольца не произойдет.

Возможен только один вариант отставки Шольца, если парламент вынесет ему импичмент. Однако предпосылок для подобного развития событий нет.

Рар также пояснил, комментируя данные о том, что 55% немцев в ходе опроса высказали негативное отношение к политике Шольца, что существуют разные способы проведения подобных исследований. Кроме того, он отметил, что примерно через год после избрания на лидеров обрушивается шквал критики.

«Действительно, Шольц не нравится многим жителям Германии. Но с другой стороны, выборы в демократических системах имеют большую силу», — пояснил он.

Предпосылок для отставки Шольца нет, подытожил он.

31 октября научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов отметил, что недовольство немцев работой канцлера ФРГ Олафа Шольца связано в том числе с энергокризисом, внешней политикой в отношении России.

Ранее в тот же день газета Bild сообщила со ссылкой на исследование социологической компании Insa, что 24% немцев убеждены, что Шольц «совершенно не справляется с актуальными вызовами», еще 31% участников опроса полагают, что канцлер «скорее не справляется» со своими задачами, и только 37% считают, что у него «всё получается».

27 сентября сообщалось, что порядка половины граждан Германии уверены, что Олаф Шольц не подходит для роли канцлера ФРГ. Вместе с этим 38% заявили, что Шольц подходит на эту должность.

В августе газета Handelsblatt со ссылкой на результаты опроса, проведенного Insa, сообщила, что более 60% жителей Германии недовольны деятельностью Шольца и правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, партия «Союз-90/Зеленые» и Свободная демократическая партия.