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СК завершил расследование убийства «вора в законе» Алика Рыжего в Москве

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Фото: СК РФ
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Следствие по делу в отношении исполнителя убийства в фитнес-клубе в Москве криминального авторитета Али Гейдарова, известного как Алик Рыжий, завершено. Об этом 1 ноября говорится в сообщении на сайте Следственного комитета (СК) России.

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Как установило следствие, 12 апреля 2021 года гражданин Азербайджана Матлаб Султанов убил Гейдарова в помещении фитнес-клуба, расположенного в жилом комплексе по улице Авиационной в Москве. В жертву обвиняемый выстрелил пять раз, после чего скрылся. Гейдаров умер на месте покушения.

«В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета, сотрудников ФСБ России и Московского уголовного розыска в короткий срок личность фигуранта была установлена, и он задержан на территории Москвы», — отметили в СК.

По данным следствия, обвиняемый подготавливал преступление с соучастниками. Он заранее снял квартиру в жилом комплексе, где проживал Гейдаров, и приобрел абонемент в фитнес-клуб, который он посещал.

Подозреваемый в убийстве Гейдарова дал признательные показания. По словам источника «Известий», имя и личность заказчика преступления задержанный не раскрыл. По его словам, причиной убийства стал личный конфликт.

«Мотивами совершения преступления послужили предпринимательская деятельность потерпевшего и передел сфер негласного влияния над объектами оптовой торговли продуктовыми и промышленными товарами на территории Москвы и Московской области», — добавили в СК.

Двум сообщникам Султанова удалось скрыться, уголовные дела в их отношении выделили в отдельное производство. Фигурантов объявили в розыск.

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