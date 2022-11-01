Путин сообщил, что «Газпром» исследовал места взрывов на «Северных потоках»

Компания «Газпром» была допущена к местам взрывов на «Северных потоках» и обследовала повреждения газопроводов, сообщил 31 октября президент России Владимир Путин.

«Мне сегодня (глава «Газпрома» Алексей. — Ред.) Миллер доложил с утра, что они обследовали, допустили, кстати, «Газпром» к обследованию места взрыва», — сказал он.

По словам Путина, были обнаружены две воронки — 3 и 5 м глубиной, а также разрыв труб длиной в 259 м. Российский президент подчеркнул, что это очевидный теракт.

«Этот кусок трубы, который был вырван, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 м в сторону. Как раз в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежден, видимо, этим взрывом и осколками, остатками этой трубы», — объяснил российский лидер.

Он добавил, что России трудно контролировать ситуацию, так как речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции и Германии.

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Германия, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов, однако России отказали в допуске к расследованию произошедшего.

29 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что представители Военно-морских сил (ВМС) Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».

Французский политик Флориан Филиппо 30 октября обвинил государства НАТО в подрыве на «Северных потоках». По его словам, у Швеции есть результаты расследования саботажа на газопроводах «Северный поток», но она отказывается их обнародовать. Он заявил, что совсем скоро вся «правда выяснится».