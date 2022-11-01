Предприниматель Илон Маск распустил совет директоров Twitter после покупки компании. Об этом сообщает регулятор. Бизнесмен стал единоличным владельцем IT-гиганта, передает телеканал «Известия». В результате заключения сделки по слиянию директора лишились своих должностей.

Ранее Маск уволил ряд членов руководства компании. Новый владелец заявил, что будет временно руководить Twitter единолично. Предприниматель сообщил, что создаст совет, который изучит вопрос модернизации соцсети. Ожидается, что Маск отменит практику постоянной блокировки пользователей.

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