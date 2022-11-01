Реклама
Прямой эфир
Туризм
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России
Общество
Глава МВД вручил награды 30 сотрудникам ведомства за спасение людей
Армия
Пушилин сообщил о продвижении российских войск на угледарском направлении
Общество
Российские волонтеры доставили партию медоборудования в Донбасс
Мир
Украинские беженцы в Швеции потребовали увеличить суточное пособие
Мир
Рогов сообщил о тренировках спецназовцев ВСУ по высадке десанта в Запорожье
Мир
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 156
Мир
В Чехии заявили, что «сыты по горло» конфликтом на Украине
Политика
В Совфеде указали на способность России урегулировать конфликты на Кавказе
Мир
На Украине заявили о пожаре после взрывов в Полтавской области
Мир
США возобновили инспекции для борьбы с контрабандой оружия на Украине
Мир
В ООН не смогли опровергнуть совершение атак на Черноморский флот Киевом
Сюжет:

Рогов сообщил о тренировках спецназовцев ВСУ по высадке десанта в Запорожье

Рогов: более 200 спецназовцев ВСУ отрабатывают высадку десанта на территории комбината «Звезда» в Запорожье
0
Фото: Global Look Press/Petro Poroshenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 200 бойцов сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят тренировки по высадке десанта на территории комбината «Звезда» в городе Запорожье. Об этом 1 ноября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Артиллерийский толк: российские дроны уничтожают контрбатарейные РЛС
Наиболее масштабные бои в выходные дни разыгрались на николаево-криворожском направлении

«Комбинат «Звезда» — это место тренировки бойцов ССО. Там [их] больше двух сотен», — сказал он ТАСС.

Как утверждает Рогов, тренировки проводятся на причале предприятия, где находятся большие пустые нефтехранилища на относительном отдалении от жилых домов. По его словам, все оцеплено.

«Постоянно происходят высадки десанта, направляющегося с правого берега (Днепра. — Ред.) на левый», — добавил он.

Накануне Рогов сообщил о попадании в подстанцию у Днепрогэса в Запорожье, который временно находится под контролем ВСУ. Кроме того, он рассказал о минимум пяти взрывах в городе.

30 октября член ГСА сказал, что украинские войска готовятся к уличным боям и превращают Запорожье в укрепленный район.

Днем ранее Рогов заявил, что в Запорожье произошел взрыв на алюминиевом комбинате, где находится база иностранных наемников. По его словам, ранее российские солдаты уничтожили там около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов.

Утром 31 октября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Сирены звучат в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской областях, в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

10 октября Россия начала наносить массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин объяснил это решение ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов все еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022