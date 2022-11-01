Рогов сообщил о тренировках спецназовцев ВСУ по высадке десанта в Запорожье

Более 200 бойцов сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят тренировки по высадке десанта на территории комбината «Звезда» в городе Запорожье. Об этом 1 ноября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Комбинат «Звезда» — это место тренировки бойцов ССО. Там [их] больше двух сотен», — сказал он ТАСС.

Как утверждает Рогов, тренировки проводятся на причале предприятия, где находятся большие пустые нефтехранилища на относительном отдалении от жилых домов. По его словам, все оцеплено.

«Постоянно происходят высадки десанта, направляющегося с правого берега (Днепра. — Ред.) на левый», — добавил он.

Накануне Рогов сообщил о попадании в подстанцию у Днепрогэса в Запорожье, который временно находится под контролем ВСУ. Кроме того, он рассказал о минимум пяти взрывах в городе.

30 октября член ГСА сказал, что украинские войска готовятся к уличным боям и превращают Запорожье в укрепленный район.

Днем ранее Рогов заявил, что в Запорожье произошел взрыв на алюминиевом комбинате, где находится база иностранных наемников. По его словам, ранее российские солдаты уничтожили там около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов.

Утром 31 октября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Сирены звучат в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской областях, в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

10 октября Россия начала наносить массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин объяснил это решение ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов все еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

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