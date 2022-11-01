Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов центра и юга России продлен до 9 ноября, сообщили в Росавиации.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 ноября 2022 года», — говорится в сообщении.

Ограничены полеты из и в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Другие аэропорты страны работают в штатном режиме.

17 октября стало известно, что правительство России дополнительно выделит более 2 млрд рублей на поддержку временно закрытых аэропортов на юге и в центральной части страны. Всего в 2022 году на эти цели пойдет 7,5 млрд рублей.

Как заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, такая поддержка позволит сохранить коллективы аэропортов, а также возобновить обслуживание рейсов при первой возможности.

1 августа сообщалось, что Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий по нескольким программам господдержки.

Режим ограничения авиасообщения на юге и в центре России действует с 24 февраля на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса.