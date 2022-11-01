На Украине заявили о пожаре после взрывов в Полтавской области

На Украине сообщили, что в Полтавской области произошел пожар после падения беспилотников на объекты в городе. Об этом во вторник, 1 ноября, заявил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Также Лунин заявил о звуках взрывов в Полтаве.

«В Полтаве были слышны взрывы. Остаемся в укрытиях», — написал он.

Позже Лунин сообщил, что над Полтавской областью летают беспилотники, четыре из которых взорвались. По его словам, на месте падения дронов работают спасатели, которые тушат пожар. В результате произошедшего никто не пострадал.

Глава администрации не уточнил, на каком именно объекте случилось возгорание.

Вечером 31 октября сообщалось о взрыве в Харькове. Ранее в этот же день власти города сообщали о взрывах, в результате которых поврежден объект критической инфраструктуры. Также стало известно, что метрополитен Харькова приостановил работу.

Утром в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, а также в Харьковской области. Сообщалось о взрывах в Одессе, Днепре (Днепропетровск), Криворожской, Полтавской областях, Сумской, Харьковской, Николаевской областях.

Британское издание The Guardian сообщило об ударе ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины. В материале говорится, что прилеты были зафиксированы в 10 украинских областях. При этом приводятся данные минобороны Украины о том, что не сбито было якобы только шесть российских ракет.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что в 10 регионах Украины повреждено 18 объектов, большинство из них ― объекты энергетики. Премьер добавил, что обесточены сотни населенных пунктов в семи областях.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на атаку на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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