В селе под Омском пять человек отравились угарным газом
Пять человек пострадали в результате утечки газа в одном из сел Омской области. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Утечка газа произошла в частном доме в селе Лузино. Пять человек были госпитализированы с отравлением.
«По версии следствия, ночью 31 октября 2022 года в частном доме, расположенном в селе Лузино, произошла утечка природного газа, в связи с чем острое отравление получили пять человек, супруги, их двухлетний сын и родственники. Пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении пресс-службы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В настоящее время следователи проверили газовое оборудование в доме. Отмечается, что будут установлены монтировавшие и обслуживающие газовое оборудование лица.
18 октября сообщалось, что трое детей отравились угарным газом в Московской области. Инцидент произошел в поселке Аргуново из-за неисправности электрического обогревателя. Дети вместе с матерью были доставлены в Воскресенскую областную больницу.