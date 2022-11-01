Украинские беженцы в Швеции потребовали увеличить суточное пособие

Размер финансовой помощи украинским беженцам в Швеции слишком низкий, его необходимо увеличить. Об этом говорится в опубликованном 29 октября в издании Expressen обращении активистов украинских общественных организаций в Швеции.

Украинские беженцы в Швеции, по данным авторов обращения, получают 71 крону (400 рублей) в сутки. Для тех, кто получает бесплатное питание, выделяется 19 крон (107 рублей) посуточно. По мнению активистов, этого недостаточно для украинцев в условиях растущих в стране цен.

«Следует пересмотреть возможность для беженцев сохранять суточные выплаты, даже если они работают», — предложили активисты.

Беженцы, которые в день зарабатывают сумму, превышающую суточное пособие, лишаются любых выплат. Из-за этого некоторые из них устраиваются на работу с опасными условиями труда, другие становятся жертвами торговли людьми, еще часть возвращается на Украину, говорится в обращении.

Телеканал Nova 31 октября сообщил о планах украинских беженцев в Болгарии провести акцию протеста в связи с истечением срока действия программы их размещения в местных отелях. В настоящее время в гостиницах и турбазах на южном побережье Черного моря в Болгарии проживает более 11,5 тыс. украинских беженцев. Однако срок действия программы истекает 31 октября.

Газета Irish Times 28 октября сообщила, что 56% ирландцев выступают за остановку приема украинских беженцев. Несмотря на то что Украина по-прежнему пользуется общественной поддержкой в условиях энергокризса, избиратели обеспокоены количеством прибывающих беженцев, отметили социологи.

Власти Польши 25 октября заявили, что собираются ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, принудив их самостоятельно покрывать часть своих расходов. С начала спецоперации России по защите Донбасса число прибывших в Польшу украинских беженцев превысило 3 млн уже к концу апреля.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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