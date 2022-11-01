Путин рассказал о приостановке участия в зерновой сделке

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке из-за угроз со стороны Украины. Киев должен гарантировать безопасность гуманитарного коридора. Ранее украинские корабли под руковолдством британцев пытались атаковать черноморский флот и гражданские суда в Севастополе, передает телеканал «Известия».

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