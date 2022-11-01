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Банки узнали о возможности роста процентов по вкладам в юанях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Проценты по вкладам в дружественных валютах могут вырасти. Это станет возможным, если Центробанк (ЦБ РФ) снизит требования к обязательным резервам по таким депозитам, узнали «Известия».

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По предварительным оценкам, подобная мера может быть реализована ориентировочно 1 апреля 2023 года, говорится в ответном письме ЦБ в адрес Ассоциации банков России, которая выступала с такой инициативой.

Сейчас Банк России оценивает целесообразность дифференцированных нормативов резервов по обязательствам кредитных организаций в зависимости от вида иностранной валюты (дружественной или недружественной страны).

Снижение резервов по обязательствам в «дружественных» валютах до аналогичных требований в рублях повысит привлекательность вкладов в альтернативном номинале, ожидают в банке «Зенит». В кредитной организации подсчитали, что ставки по депозитам могли бы вырасти как минимум на 0,15% при значении ключевой ставки 7,5% и снижении нормы отчислений с 5% (по инвалюте) до 3% (как по рублям РФ).

По данным Banki.ru, депозиты в юанях можно открыть в 14 банках: ставки в среднем составляют 1–1,5%. В то же время доходность рублевых вкладов в среднем находится на уровне 5%, следует статистики ЦБ. Депозиты в долларах предлагаются под 1–2%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Давайте жить дружественно: проценты по вкладам в юанях могут вырасти

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