«Известия» показали подготовку танкистов в тыловой зоне СВО

Экипажи танков Т-80 и Т-72 Центрального военного округа (ЦВО) из числа мобилизованных военнослужащих проходят боевую подготовку в тыловой зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Видео боевой подготовки показал корреспондент «Известий» Александр Морозов во вторник, 1 ноября.

«Мы обучаем современным действиям ведения боя, обучаем до автоматизма, чтобы они были уверенные и знали, как действовать в разных ситуациях. Особенно, когда появляются тяжелые ситуации, чтобы у них была уверенность в себе», — поделился инструктор с позывным «Борец».

В ходе одного из финальных этапов подготовки мобилизованные на практике отрабатывают слаженность действий экипажей боевых машин и применение штатного танкового вооружения.

«Не так сложно, конечно. Показали разок — и всё, уже запомнил. Инструктора все хорошие, показывают, грамотно объясняют, вопросов не возникает, а если и есть, то задал, спросил — ответили», — рассказал мобилизованный Максим.

Экипажи Т-80 и Т-72, действуя в паре, учатся использовать тактический прием «танковая карусель», который позволяет на узком участке фронта вести массированное непрерывное огневое воздействие на противника.

Операторы-наводчики отрабатывают стрельбу с ходу по мишеням на дистанции до двух км. Водители оттачивают взаимодействие между двумя боевыми машинами во время движения по огневому рубежу и применение маскирующих дымовых систем «Туча» и термодымовой аппаратуры.

«После завершения подготовки и проведения боевого слаживания мобилизованные военнослужащие приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления», — добавили в Минобороны РФ.

Ранее, 29 октября, военное ведомство опубликовало кадры с занятий мобилизованных служащих на полигонах армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине. Служащие отрабатывают и совершенствуют навыки стрельбы из 125-миллиметровой пушки танков Т-80БВ.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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