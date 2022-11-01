В России проходит испытания ружье-антидрон для подавления беспилотников США

В России проходят испытания ружья радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЛПД-802, новую модификацию которого создала компания «Лаборатория ППШ». Устройство способно подавлять беспилотники США. Об этом 1 ноября рассказали ТАСС представители компании.

«В настоящее время подавитель БЛА ЛПД-802 проходит все необходимые испытания. В ЛПД-802 полностью обновлен внешний вид и уменьшены габаритные размеры изделия, являющиеся важными факторами при эксплуатации», — сообщили в компании.

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