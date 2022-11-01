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Украинский военный в интервью «Известиям» рассказал о масштабах потерь ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Военнослужащий украинской армии Виталий, находящийся на лечении после контузии в одном из подконтрольных Киеву городов, рассказал о настроениях в украинских формированиях. По его словам, он и многие другие пошли в армию из-за того, что не было возможности найти работу, чтобы прокормить семью.

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«В принципе, я ждал эту повестку уже. Потому что других вариантов заработать просто нет. А там пообещали хорошие деньги. Я с ребятами общался, некоторых жены послали туда, как на работу. Получается, я не один такой, кто только из-за денег пошел воевать. Потому что, честно говоря, про политику — я вообще далек от этого. А так — жить-то надо», — поделился он в интервью «Известиям».

По его словам, на фронте не всегда получается забрать тела погибших или эвакуировать раненых.

«Допустим, не могут забрать трупы, это раз. Я знаю, ребята там раненые были, и не было возможности их забрать. Они пролежали больше суток и поумирали. Это неоднократно было такое. Просто было невозможно подойти и забрать раненых», — рассказал Виталий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не я один только из-за денег пошел воевать

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