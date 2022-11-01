Исследователи Бостонского университета опровергли миф о вреде картофеля

Умеренное потребление картофеля не приведет к каким-либо проблемам со здоровьем вроде гипертонии или увеличения веса. Об этом говорится в исследовании, которое провели специалисты Бостонского института.

«Общие результаты показали, что не было никакой связи между употреблением более четырех тарелок жареного или вареного белого или сладкого картофеля и повышенным риском проблем со здоровьем, включая гипертонию и дислипидемию (нарушение липидного обмена в организме, результатом которого становятся проблемы с сосудами, атеросклероз и подобное. — Ред.)», — говорится в публикации Journal of Nutritional Science от 2 сентября.

Участники исследования, которые ели блюда из жареного картофеля отмечались низким риском развития проблем со здоровьем, если при этом они не употребляли красное мясо или были физически активны. В частности, они были на 24% менее склонны к развитию диабета II типа и на 26% менее склонны к повышенному уровню триглицеридов, отмечается в материале.



«Картофель — недорогой источник ценных питательных веществ. Диетические рекомендации на 2020-2025 годы рекомендуют потребление овощей, включая картофель, как часть здорового питания», — отметили ученые.



Исследователи пришли к выводу, что умеренное потребление и жареного, и нежареного картофеля среди здоровых взрослых не связано с повышенным риском развития сахарного диабета II типа, гипертонии или повышенного уровня триглицеридов.



Специалисты начали работу над исследованием в 1971 году, в нем приняли участие 2,5 тыс. человек в возрасте от 30 лет. Исследователи оценили пищевые привычки и здоровье участников с течением времени, чтобы понять, в какой степени регулярное потребление картофеля здоровыми взрослыми людьми может потенциально оказать неблагоприятное влияние на их кардиометаболическое здоровье.



Ранее, 28 октября, диетолог Роксана Баккер рассказала, что употребление кофе во время приема пищи может привести к дефициту железа. В результате, что подтверждается исследованиями ученых, усвояемость железа падает с 90 до 40%.