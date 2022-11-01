Синоптики предупредили москвичей о небольших осадках и гололедице 1 ноября

Облачная погода с прояснениями, небольшие осадки и местами гололедица ожидаются в Москве во вторник, 1 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха поднимется до +2...+4 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов.

В Московской области температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +5 градусов, а ночью — от -4 до 1 градуса выше нуля.

Ветер в первый день ноября ожидается северо-западный с переходом на западный со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова накануне, 31 октября, спрогнозировала сроки наступления настоящей зимы в Москве. По ее словам, зиму в регионе стоит ожидать ближе к декабрю.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 29 октября сообщил, что 31 октября в столичный регион придут снег и похолодание до 2–3 градусов.

Днем ранее пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредила автомобилистов о необходимости подготовить машины к зиме. Было рекомендовано поменять летние шины на зимние. Также отмечалось, что при низкой температуре шины твердеют и перестают обеспечивать хорошее сцепление с дорогой, из-за чего возрастает риск аварий.