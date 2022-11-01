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РФС сообщил о переносе пятого и шестого туров группового этапа Кубка России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский футбольный союз (РФС) перенес игры пятого и шестого группового этапа Кубка России из-за товарищеских матчей сборной России. Об этом говорится в сообщении РФС в понедельник, 31 октября.

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«Игры 5-го тура группового раунда Пути РПЛ пройдут 22–23 ноября, 6-го тура — 26–27 ноября. Решение о возможности переноса матчей было принято бюро исполкома РФС на заседании 19 сентября с условием, что оно активируется, если сборная России будет проводить в ноябре товарищеские матчи. Ранее с просьбой о переносе матчей в РФС обратилась Российская Премьер-лига», — сказано в релизе.

Сборная России проведет в ноябре две выездные встречи, которые пройдут 17 и 20 ноября. В первом матче Россия сыграет с Таджикистаном 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Это будет первый матч в истории двух команд, сообщает «Спорт-Экспресс». Соперник второй игры будет объявлен позднее.

В этот же день исполком удовлетворил просьбу клубов «Зенит» и «Факел» о переносе игры пятого тура группового этапа кубка в связи с запланированным «Зенитом» международным товарищеским матчем. Встреча команд пройдет 16 ноября в Воронеже.

В понедельник, 31 октября, также стало известно, что футбольный союз Боснии и Герцеговины отменил товарищеский матч национальной команды со сборной России. Товарищеский матч должен был состояться 19 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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