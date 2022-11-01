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Российские военные предотвратили прорыв диверсантов в зоне спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Украинская диверсионно-разведывательная группа боевиков предприняла попытку прорваться вглубь освобожденного населенного пункта. В ходе боя, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы украинских вооруженных формирований, старший лейтенант Дмитрий Мурашов предотвратил прорыв противника. О подвигах российских военных в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало во вторник, 1 ноября.

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Так, взводом под командованием старшего лейтенанта Мурашова было уничтожено четыре бронетранспортера и более 15 националистов. Оставшиеся в живых диверсанты покинули поле боя.

С целью бесперебойного материального снабжения российских войск старший сержант Кирилл Максименко выполнял работы вблизи к подконтрольным украинским боевикам территориям. Во время доставки груза колонна подверглась обстрелу украинских националистов. Старший сержант Максименко занял огневую позицию и прицельным огнем из штатного оружия уничтожил трех диверсантов.

Спустя несколько дней старший сержант Максименко выполнял задачу по обороне одного из населенных пунктов, однако украинские националисты, пытаясь восстановить контроль над территорией, предприняли массированную атаку на район расположения российских военных.

В ходе боестолкновения старший сержант Максименко уничтожил более пяти боевиков, в результате чего украинские вооруженные формирования отступили и в дальнейшем были уничтожены.

В ходе наступления на позиции украинских националистов подразделение, связь в котором обеспечивал лейтенант Александр Уваров, попало под ответный обстрел. Осколком мины повредили аппаратуру связи, которую впоследствии под огнем противника восстановил Уваров. Оперативные действия военного позволили обеспечить устойчивое управление батальонной тактической группой в бою и отразить атаку националистов.

Ранее, 31 октября, в оборонном ведомстве рассказали о старшем сержанте Вячеславе Шибикине, который в составе расчета артиллерийской батареи выполнял задачи по огневому поражению объектов противника. Отмечается, что Шибикин вместе с расчетом подвергся нападению украинской диверсионно-разведывательной группы и вступил с националистами в бой. Старший сержант лично уничтожил трех боевиков прицельным огнем из стрелкового оружия.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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