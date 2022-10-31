Спорткар Ferrari и такси столкнулись на западе Москвы

Кадры с места автоаварии, при которой желтый спорткар Ferrari и желтое такси столкнулись на пересечении Шмитовского проезда и улицы Сергея Макеева в Москве появились в распоряжении «Известий». ДТП произошло поздним вечером понедельника, 31 октября.

Предположительно, автомобили столкнулись во время разворота и буквально притерлись друг к другу. На кадрах можно заметить, что, возможно, оба водителя не пострадали, они осматривают свои авто и ожидают представителей ГИБДД.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее, в начале октября, в распоряжении «Известий» появились кадры момента произошедшего ДТП в центре Москвы с участием спорткара Toyota Supra. В результате аварии пострадал один человек.