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Спорткар Ferrari и такси столкнулись на западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Кадры с места автоаварии, при которой желтый спорткар Ferrari и желтое такси столкнулись на пересечении Шмитовского проезда и улицы Сергея Макеева в Москве появились в распоряжении «Известий». ДТП произошло поздним вечером понедельника, 31 октября.

Предположительно, автомобили столкнулись во время разворота и буквально притерлись друг к другу. На кадрах можно заметить, что, возможно, оба водителя не пострадали, они осматривают свои авто и ожидают представителей ГИБДД.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее, в начале октября, в распоряжении «Известий» появились кадры момента произошедшего ДТП в центре Москвы с участием спорткара Toyota Supra. В результате аварии пострадал один человек.

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