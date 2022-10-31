Глава правительства РФ Мишустин примет участие в заседании ШОС

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 1 ноября примет участие в заседании совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате видеоконференции. Об этом сообщили в аппарате правительства в понедельник, 31 октября.

На заседании будут рассмотрены вопросы по углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также главы правительств планируют обсудить увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах.

Это будет 21 встреча глав правительств ШОС. По ее итогам планируется подписание совместного коммюнике и ряда других документов.

Председателем заседания будет премьер госсовета КНР Ли Кэцян. В мероприятии примут участие также главы правительств Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Индия и Пакистан будут представлены министрами иностранных дел. Государства-наблюдатели Белоруссия, Иран и Монголия также подключатся к работе. По приглашению председательствующего в заседании примет участие Туркменистан.

«Расширяется число участников объединения — активно идет процесс присоединения Ирана. Начата процедура приема Белоруссии в организацию. Увеличивается количество диалоговых партнеров. Так, ими стали Египет, Катар, Саудовская Аравия и ряд других стран», — говорится в заявлении.

Ранее, 22 сентября, президент России Владимир Путин и принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили взаимодействие в ШОС, в том числе предоставление королевству статуса партнера по диалогу.

На следующий день, 23 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении страны получить членство в ШОС через год.

Лукашенко 15–16 сентября принял участие в саммите ШОС. Для страны итогом встречи глав государств в Самарканде стало начало процедуры ее приема в члены организации. Заявка белорусской стороны была поддержана единогласно.

Кроме того, к ШОС хотят присоединиться еще десять стран, включая ОАЭ, Сирию, Катар и Саудовскую Аравию. Об этом «Известиям» заявили два высокопоставленных осведомленных источника, близких к оргкомитету объединения.

Как заявил «‎Известиям»‎ высокопоставленный источник, в ближайшее время ШОС ждет «‎крупная волна расширения»‎ за счет арабских стран и государств Юго-Восточной Азии.

Сейчас в ШОС входят восемь стран: Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия и Монголия. Страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.