Байден впервые поговорил с новым президентом Бразилии

Президент США Джо Байден и избранный президент Бразилии Лула де Силва впервые провели телефонные переговоры о будущем сотрудничестве двух стран. Об этом сообщил Белый дом в понедельник, 31 октября.

Стороны договорились о продолжении совместной работы над вопросами продовольственной безопасности, климата и региональной миграции.

«Лидеры обсудили прочные отношения между США и Бразилией и обязались продолжать работать в качестве партнеров для решения общих проблем, включая борьбу с изменением климата, обеспечение продовольственной безопасности, продвижение демократии, а также управление региональной миграцией», — приводит Белый дом итоги переговоров.

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