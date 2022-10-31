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Специалист Минздрава рассказал о текущей ситуации с COVID-19 в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в РФ стабилизировалась, заметно снижение заболеваемости, однако для ряда лиц риск тяжелого течения болезни сохраняется. О них 31 октября рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

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«Число новых случаев инфекции c середины сентября стало постепенно снижаться. Это является следствием того, что среди населения сформировался определенный уровень иммунитета как в результате проведения вакцинации, так и вследствие ранее перенесенного заболевания», — рассказал он.

Чуланов отметил, что несмотря на снижение заболеваемости, риски тяжелого течения инфекции сохраняются для людей старшего возраста и имеющих хронические болезни.

«Поэтому мы рекомендуем не забывать о своевременной ревакцинации. Для этого можно использовать назальные вакцины, которые позволяют создавать местный иммунитет на слизистой оболочке верхних дыхательных путей», — добавил специалист.

Он напомнил, что применяемые в России вакцины по-прежнему эффективны в отношении новых вариантов коронавируса. Об этом же свидетельствую результаты проводимых научных исследований по оценке эффективности вакцин. В частности, назальная вакцина через 14 дней после вакцинации индуцирует стойкий местный и общий иммунный ответ, и защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода.

По словам Чуланова, учитывая стабильное снижение заболеваемости, необходимости ношения масок для всего населения нет.

«Разумно сохранять такие правила для людей из групп риска. Это снизит риск заболевания не только COVID-19, но и гриппом, эпидемический сезон которого уже начался», — подчеркнул он.

Ранее, 29 октября, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заверила, что почти у всех россиян есть иммунитет к коронавирусу. По этой причине даже новые варианты вируса в случае распространения в стране не вызовут существенного роста заболеваемости.

В России продолжается кампания по вакцинации. Жителей прививают бесплатно. Всего в РФ зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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