Росавиация утвердила субсидируемые региональные маршруты на 2023 год

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердило перечень субсидируемых в 2023 году региональных маршрутов. На реализацию программы выделено 9 млрд рублей, сообщило ведомство в понедельник, 31 октября.

Программа субсидирования региональных воздушных перевозок начнет реализовываться с 1 января 2023 года. В продажу поступит более 4 млн билетов по специальному тарифу.

Перелеты будут осуществляться по 308 направлениям. Субсидирование коснется 17 авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота».

«На реализацию программы субсидирования региональных воздушных перевозок в 2023 году из федерального бюджета выделено 9 млрд рублей», — сказано в релизе Росавиации.

Ранее в среду в Росавиации сообщили, что российские авиакомпании и туроператоры прорабатывают возможность объединить внутренний и международный перелет в одном пакете.

Как отметили в госкорпорации, это позволит предоставить дополнительные услуги для туристов и увеличить целевые показатели по авиаперевозкам внутри России.