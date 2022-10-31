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СМИ сообщили о прогремевшем в Харькове взрыве

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Фото: TASS/EPA/Sergey Kozlov
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В Харькове вечером 31 октября произошел взрыв. Об этом сообщил портал «Страна».

Тяжелый налет: когда ракетные удары парализуют военную машину Украины
ВС России поразили энергетические и другие объекты в Киеве, Запорожье, Николаевской и других областях

«Сообщают о взрыве в Харькове», — говорится в заявлении издания в Telegram-канале.

Подробностей пока никаких не приводится.

Утром в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, а также в Харьковской области. Сообщалось о взрывах в Одессе, Днепре (Днепропетровск), Криворожской, Полтавской областях, Сумской, Харьковской, Николаевской областях.

Британское издание The Guardian сообщило об ударе ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины. В материале говорится, что прилеты были зафиксированы в 10 украинских областях. При этом приводятся данные минобороны Украины о том, что не сбиты были якобы только шесть российских ракет.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что в 10 регионах Украины повреждено 18 объектов, большинство из них ― объекты энергетики. Премьер добавил, что обесточены сотни населенных пунктов в семи областях.

В тот же день стало известно, что метрополитен Харькова приостановил работу. Причиной названы технические неполадки. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударах по объектам критической инфраструктуры.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на атаку на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов все еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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