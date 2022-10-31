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Минобороны сообщило о приостановке движения судов по коридору безопасности в Черном море

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Движение по коридору безопасности в Черном море приостановлено до прояснения ситуации с терактом в Севастополе, сообщило Минобороны РФ 31 октября.

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При этом в ведомстве отметили, что РФ приостанавливает действие соглашений, а не выходит из них.

Кроме того, в Минобороны заявили, что до принятия Киевом дополнительных обязательств не использовать зерновой коридор в военных целях о гарантиях безопасности любого объекта в нем не может быть и речи.

Уточняется, что позиция России относительно сделки доведена до Генсека ООН и Совбеза ООН.

Ранее в этот день постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Россия будет вынуждена принять собственные меры по контролю пропущенных без ее согласования судов в Черном море. Он подчеркнул, подрывная акция Киева грубо нарушает стамбульские договоренности от 22 июля и ставит крест на их гуманитарном измерении.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. Западные страны, НАТО и ООН призвали Россию вернуться к исполнению соглашения.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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