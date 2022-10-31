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Рогов заявил об уничтожении 40 наемников при ударе в пригороде Запорожья

Рогов: около 40 наемников уничтожены и порядка 60 ранены при ударе по газораспределительной станции в пригороде Запорожья
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Около 40 наемников уничтожены и порядка 60 ранены при ударе по газораспределительной станции в пригороде Запорожья. Об этом в понедельник, 31 октября, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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«Накануне по иностранным наемникам, находившимся на газораспределительной станции в южном пригороде Запорожья, был нанесен удар РСЗО «Смерч». В результате удара уничтожено около 40 иностранных наемников, порядка 60 боевиков получили ранения различной степени тяжести», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, раненые наемники были доставлены в 5-ю и 9-ю клинические больницы.

Кроме того, ударом было уничтожено два бронетранспортера, два грузовика, 12 внедорожников повышенной проходимости и более 10 автомобилей получили повреждения.

Ранее в этот день Рогов заявил, что среди наемников в городе Запорожье доминируют поляки, грузины и чеченские боевики. Также, по его словам, в городе присутствует большое число боевиков националистического формирования «Кракен».

30 октября Рогов сообщил о взрыве на алюминиевом комбинате в Запорожье, где находится база иностранных наемников. Он также рассказал, что ранее российские солдаты уничтожили там около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов.

21 октября руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что объемы прибытия новых иностранных наемников на территорию Украины последние месяцы неизменно растут.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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