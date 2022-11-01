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В России намерены разработать более сотни научных приборов

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Российские ученые сформировали перечень из 92 видов научных приборов, которые необходимо начать производить в нашей стране в ближайшие годы. Это нужно, чтобы заменить попавшее под санкции иностранное оборудование, сообщили «Известиям» во вторник, 1 ноября, в комитете Госдумы по науке и высшему образованию.

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Работы будут проводить в рамках госпрограммы по развитию научного приборостроения. Всего планируется разработать и выпускать более ста типов приборов.

Программу инициировал президент Владимир Путин. В поручении главы государства правительству речь идет о производстве наиболее востребованных приборов, необходимых расходных материалов и сервисном обслуживании этой продукции.

В рамках программы конструировать приборы будут в пяти вузах: МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИЭТ и Сколтехе, указано в презентации проекта (есть в распоряжении «Известий»). Среди разработчиков распределили задачи по производству приборов в десяти научных сферах. На создание первых 15 устройств уже выделен 1 млрд рублей, сообщили в «Известиям» в Минобрнауки. Там ожидают, что они будут разработаны к 2024 году.

«Уже в этом году мы запустили работы по 15 приборам, необходимым российским лабораториям. В рамках средств Минобрнауки России мы выделили 1 млрд рублей четырем ведущим университетам — МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, МИФИ, МИЭТ. Мы точно знаем, что там хорошие инженерные школы, отличные конструкторы. Мы понимаем, что они смогут эту задачу решить», — объяснил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук.

До последнего времени около 90% научных приборов в России были иностранного производства. На их приобретение тратили до $1 млрд в год, сообщили «Известиям» в Госдуме.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Аппаратное шествие: в России разработают более ста видов научных приборов

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