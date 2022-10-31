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Посольство РФ призвало Лондон действовать в правовом поле Конвенции по биооружию

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Фото: ТАСС/Ольга Смольская
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Посольство РФ в Лондоне озабочено ангажированной позицией Великобритании по международному расследованию военно-биологической деятельности США на Украине. Об этом говорится в заявлении российского дипведомства, опубликованном в понедельник, 31 октября.

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«Вызывает озабоченность ангажированная позиция Великобритании, которая поддерживает попытки Вашингтона и Киева заблокировать принятие в Совете Безопасности ООН решения о запуске механизма международного расследования в связи с военно-биологической деятельностью США на территории Украины», — отмечается в заявлении.

Посольство РФ также призвало Британию начать действовать в правовом поле Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО) в качестве одного из ее депозитариев.

Ранее, 27 октября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ожидает в скором времени проведения голосования по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования нарушений Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Тогда же МИД РФ сообщил, что Россия обратилась с жалобой к председателю Совета Безопасности ООН для запуска международного расследования военно-биологической деятельности США на Украине. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что на протяжении нескольких лет Москва ставит вопросы по поводу военно-биологической деятельности Пентагона и подведомственных ему структур в лабораториях на постсоветском пространстве.

Накануне, 26 октября, Россия подала жалобу в Совбез ООН на несоблюдение США и Украиной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия.

До этого, 18 октября, заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил о необходимости «получения ответов» в связи с информацией о военно-биологической деятельности США на Украине.

В августе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Пентагон финансировал свыше 30 лабораторий на Украине. Он отмечал, что в рамках этой программы разрабатывались компоненты биологического оружия, а также тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки.

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