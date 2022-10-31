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Напавший на мужа Пелоси мог готовить покушения на других людей

Fox News: напавший на мужа Пелоси злоумышленник составлял список для атак и на других людей
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Фото: Foxnews.com
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Подозреваемый в нападении на мужа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, предположительно, составлял список людей, которых он хотел атаковать. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил телеканал Fox News.

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Как рассказали журналистам источники в правоохранительных органах, это необязательно был «список на уничтожение», но власти считают, что злоумышленник мог планировать и просто нападения и на других людей.

В постах, которые, предположительно, писал 42-летний Дэвид Депап в соцсетях, он распространял теории заговора об отрицании холокоста и педофилии в американском правительстве. А также утверждения о том, что представители Демократической партии управляют организациями сексуальной эксплуатации детей.

28 октября сообщалось, что Депап вломился в резиденцию четы Пелоси в Сан-Франциско и напал на Пола Пелоси. Злоумышленник нанес 82-летнему супругу спикера конгресса несколько ударов молотком. Его удалось задержать. ФБР начало расследование по факту инцидента.

Пол Пелоси получил трещину черепа и травмы рук. Он перенес операцию в одной из больниц города.

Сама Нэнси Пелоси в момент нападения была в Вашингтоне. Узнав о случившемся, она вылетела в Сан-Франциско. Президент США Джо Байден созвонился с ней и выразил свою поддержку.

29 октября стало известно, что состояние мужа Пелоси улучшается, после того как он перенес операцию. В своем заявлении спикер выразила благодарность сотрудникам полиции и служб быстрого реагирования, которые приехали на вызов в связи с нападением на ее супруга. Также она поблагодарила врачей, оказавших помощь ее мужу.

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