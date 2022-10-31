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Четыре человека пострадали в аэропорту Лос-Анджелеса из-за утечки газа

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Фото: twitter.com/CBSLA
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Четыре человека пострадали в международном аэропорту Лос-Анджелеса из-за утечки газа. Об этом сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на пожарную службу города в понедельник, 31 октября.

По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, первый звонок поступил около 7:30 утра, когда пожарные были отправлены в багажную зону терминала № 8 в аэропорту, где произошел «выброс углекислого газа из неустановленного источника».

В результате пострадали четыре человека. Уточняется, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Прибывшие на место происшествия сотрудники службы экстренной помощи сообщили, что утечка газа произошла во время ведущихся в терминале строительных работ и все четверо пострадавших, трое мужчин и одна женщина, являются рабочими.

Все четверо работали либо в подсобном помещении, либо недалеко от него, «когда раздался хлопающий звук и произошел очевидный выброс паров углекислого газа», сообщается в материале.

Ранее, 29 октября, сообщалось, что в аэропорту Дели при взлете загорелся двигатель самолета индийской авиакомпании IndiGo. На борту воздушного судна находились 177 пассажиров и семь членов экипажа. В связи с возникшей технической проблемой полет был остановлен, всех пассажиров эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал.

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