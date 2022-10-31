Небензя заявил, что РФ примет собственные меры по контролю судов с зерном в Черном море

Россия будет вынуждена принять собственные меры по контролю пропущенных без ее согласования судов в Черном море. Об этом заявил в понедельник, 31 октября, на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, договоренности о проходе судов через Черное море без участия России выполняться не должны, а принятые без РФ решения российскую сторону ни к чему не обязывают.

Он подчеркнул, подрывная акция Киева грубо нарушает стамбульские договоренности от 22 июля и ставит крест на их гуманитарном измерении.

«Для всех очевидно, что украинская сторона использует черноморский гуманитарный коридор в военно-диверсионных целях. Нас удивляет, что руководство ООН не только не осудило, но даже не выразило озабоченности в связи с террористическими атаками под прикрытием гуманитарного коридора», — сказал Небензя.

Кроме того, постпред РФ при ООН отметил, РФ больше не может допустить беспрепятственного прохождения судов без своего досмотра, учитывая имеющиеся у России факты злоупотребления гуманитарным коридором и то, что Черное море остается зоной боевых действий.

«Будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов», — заявил он.

Накануне специалисты Турции и ООН возобновили инспекции судов в рамках зерновой сделки после решения России приостановить участие в ее реализации. Так, делегации Турции, Украины и ООН согласовали график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору. Уточняется, что 12 кораблей проследуют из портов Украины, еще четыре ― в них. Совместный координационный центр в Стамбуле оповестил об этом Россию.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что действие зерновой сделки без участия России вряд ли возможно, так как Москва перестает гарантировать безопасность судов в указанных районах судоходства.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. Западные страны, НАТО и ООН призвали Россию вернуться к исполнению соглашения.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.