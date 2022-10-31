В Сочи начался саммит Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху

Президент РФ Владимир Путин проводит трехстороннюю встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, отдельно беседуют министры иностранных дел стран. Об этом в понедельник, 31 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президенты и премьер-министр разговаривают втроем», — сказал он «РИА Новости».

Переговорам предшествовали двусторонние встречи Путина с Алиевым и Пашиняном.

Открывая встречу с премьер-министром Армении, российский лидер заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе необходимо завершать. Пашинян, в свою очередь, отметил, что Ереван готов в любой момент разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном.

Президент Азербайджана поблагодарил Путина за его роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Кроме того, он подчеркнул, что Баку выдвинул пять основных принципов для нормализации отношений с Ереваном. По его словам, речь идет о фундаментальных принципах международного права, которые позволят возродить отношения.

Путин, в свою очередь, отметил, что российский миротворческий контингент должным образом выполняет свою миссию в Нагорном Карабахе.

31 октября в Сочи проходит трехсторонний саммит Россия – Армения – Азербайджан, на нем лидеры государств обсуждают ситуацию в Нагорном Карабахе.

В очередной раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострялась в сентябре. Стороны обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой стороны.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.