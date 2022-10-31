Главный экономист ВЭБ.РФ рассказал о негативном влиянии антироссийских санкций на страны Европы

Санкционное давление, оказываемое на Россию западными странами, в краткосрочной перспективе окажет влияние на отечественный ТЭК, однако последствия вызванного этим глобального энергокризиса в наибольшей мере отразятся на самих инициаторах ограничений. С учетом перераспределения цепочек поставок энергоресурсов Россия и рынки АТР в конечном счете окажутся в выигрыше, рассказал порталу ИнфоТЭК главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

«Наиболее сильно кризис сказывается на европейских странах. Прежде всего страдают производство удобрений, продукции АПК, стройматериалов, а также металлургия, химическая и машиностроительная отрасли. В случае холодной зимы сохраняется угроза закрытия широкого спектра энергоемких производств», — подчеркнул Клепач.

По мнению Клепача, в 2023 году также ожидается снижение экспорта нефти, но затем будут наблюдаться его увеличение с последующей стабилизацией на уровне 223 млн т в год. При этом ожидается рост экспорта нефти в дружественные страны почти на 38%, хотя в дальнейшем возможности его наращивания будут существенно ограничены логистическими барьерами и возможными препятствиями на новых рынках. «С другой стороны, можно ожидать постепенного уменьшения дисконта на российские сорта нефти благодаря действию соглашения ОПЕК+», — предполагает Клепач.

По словам экономиста, «зависимость [недружественных стран] от российских газовых поставок на европейском рынке остается очень высокой. Цена на газ во многом будут определяться погодными условиями и импортом из России». Все это является доказательством того, что санкции против России оказывают значительно негативное влияние на сами западные страны.

«С учетом отложенного на 5 декабря 2022 года санкционного ограничения на российскую нефть и постепенной адаптации логистических цепочек, добыча нефти в 2022 году составит порядка 516,5 млн тонн, что на 1,4% ниже уровня 2021 года, — утверждает Андрей Клепач. — При этом рост объемов экспорта нефти в 2022 году до 243 млн т обеспечит прирост в 5% к уровню 2021 года». Рост, по мнению эксперта, связан, прежде всего, за счет увеличения спроса со стороны Китая и Индии за счет высокой привлекательной дисконтной цены, а также за счет отдельных стран Евросоюза, которые всерьез готовятся к введению эмбарго.

Тем не менее, по мнению главного экономиста ВЭБ.РФ, в складывающихся условиях экономической неустойчивости и глобального мирового кризиса необходимо проведение финансовой и бюджетной политики, способной обеспечить стабильность российской экономики, а также принятие мер, направленных на развитие технологического суверенитета. Как подчеркивает Клепач, из крупных секторов экономики именно обрабатывающая промышленность нуждается сегодня в самом пристальном внимании в части использования импортной продукции.

«Доля импорта в производстве оборудования для ТЭК находится на уровне 60%, в промежуточном потреблении импорт составляет порядка 47%, в конечном использовании — около 72% в целом по группе "машины и оборудование, не включенные в другие группировки", — рассказывает Андрей Клепач. — Это выше, чем в промышленности в целом. В сфере ТЭК, прежде всего, необходимо обратить внимание на узкие места, к которым можно отнести оборудование для крупнотоннажного производства СПГ, газовые турбины средней и большой мощности, сложное технологическое оборудование для добычи нефти и газа, оборудование для глубокой нефтепереработки и нефтегазохимии».

Что касается общих финансовых мер и налогово-бюджетной политики, по мнению Клепача, требуется в самые короткие сроки «создать благоприятные условия для восстановления пострадавшего бизнеса и оказать поддержку населению. Необходимо внимательно отслеживать воздействие санкций с тем, чтобы своевременно принимать меры поддержки бизнеса». В числе этих мер, как утверждает Клепач, могут быть отсрочки и рассрочки по уплате налогов и сборов, снижение уровня налоговой нагрузки для производств, рынки сбыта которых испытали резкое сжатие, а также содействие в проведении международных расчетов компаниям, средства которых оказались заблокированы из-за санкций.

При этом, по мнению главного экономиста ВЭБ.РФ, при реализации необходимых мер поддержки предприятий топливно-энергетического комплекса российский ТЭК в результате санкционных мер и общей нестабильности мирового рынка имеет шансы сделать большой шаг вперед в развитии передовых технологий и занять лидирующие позиции в ряде технологических областей. «Наряду с перспективами развития таких технологических направлений, как водородная энергетика, электротранспорт, новые мобильные источники энергии и системы ее накопления, в России есть огромный потенциал как энергосбережения, так и применения традиционных технологий, — говорит Клепач. — Это, в частности, атомные станции, включая направление малых АЭС и АЭС на быстрых нейтронах с замкнутым циклом использования и переработки ядерного топлива, где мы являемся мировыми лидерами. Также к их числу принадлежит гидроэнергетика, особенно малая, учитывая относительно невысокий уровень использования гидроэнергетического потенциала страны. Нам необходимо преодолеть отставание и импортную зависимость по мощным газотурбинным установкам и высоковольтной аппаратуре, а также активно развивать имеющиеся заделы по сверхпроводимости».

По словам Клепача, ВЭБ.РФ в настоящее время активно способствует развитию соответствующих технологических направлений, имея в своем портфеле значимый пакет проектов по развитию городского электротранспорта, а члены группы ВЭБ активно развивают новые технологии водородной, солнечной энергетики и топливных элементов. «Экологические и углеродные требования становятся все более важным фактором проектного финансирования», — утверждает эксперт.