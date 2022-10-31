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В Бердянске мирный житель пострадал в результате взрыва

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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В Бердянске Запорожской области произошел взрыв во дворе жилого дома, в результате которого пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава временной администрации города Александр Сауленко в понедельник, 31 октября, в своем Telegram-канале.

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«Сегодня в 17:30 во дворе жилого дома на улице Земской в Бердянске произошел взрыв. Ранения получил мирный житель, по стечению обстоятельств оказавшийся поблизости. Его срочно доставили в больницу, где врачи оказывают медицинскую помощь. Жизни пострадавшего ничего не угрожает», — написал он.

Глава ВГА отметил, что сейчас на месте происшествия работают представители экстренных служб и следственных органов. Детали произошедшего уточняются.

«Вся дополнительная информация будет позже. На данный момент очевидно, что это очередное циничное преступление, совершенное нацистским киевским режимом против мирного населения», — подчеркнул Сауленко.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Запорожской области.

Так, 29 октября, украинские военные нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Энергодар.

23 октября также в Энергодаре два этажа гостевого дома «Алиса» были разрушены после удара ВСУ. В этот же день власти города сообщали, что утром ВСУ нанесли очередной удар по городу. В результате был поврежден гражданский объект. Кроме того, один удар пришелся по въезду в Энергодар. Как заявил в этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, обстрел велся из поставленных США гаубиц M777.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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