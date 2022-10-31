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ВСУ обстреляли автомобиль скорой помощи в Ясиноватой

Штаб теробороны ДНР: ВСУ обстреляли автомобиль скорой помощи в Ясиноватой
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики (ДНР) под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал автомобиль скорой помощи. Об этом 31 октября сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

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В штабе заявили, что украинские боевики нанесли удар по 100-му кварталу Ясиноватой. В результате атаки ранена мирная жительница.

Накануне украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда натовского калибра.

29 октября в результате обстрела ВСУ Ясиноватой повреждения получило несколько зданий, в том числе детский сад и администрация.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

ДНР вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума. С 20 октября в регионе введено военное положение.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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