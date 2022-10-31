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В Чехии заявили, что Зеленский своими действиями помогает России

Чешский политолог Хмелар: Зеленский своими действиями помогает России
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Фото: Gloabal Look Press/The Presidential Office of Ukraine
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Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями уничтожил оппозицию в стране и подтолкнул жителей к сотрудничеству с Россией. Об этом 31 октября в статье для чешской газеты Časopis Argument заявил политолог Эдуард Хмелар.

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Обозреватель отметил, что Запад игнорирует эти шаги киевских властей, чтобы поддерживать иллюзию о «хорошей Украине и плохой России». Европе такая позиция грозит серьезнейшими последствиями, считает автор.

«В будущем это может вернуться к ним бумерангом. Чем сильнее Зеленский, тем больше он похож на диктатора», — предупредил он.

Хмелар напомнил о присуждении украинцам в лице Зеленского премии Сахарова «За свободу мысли» через несколько дней после того, как украинские суды запретили деятельность 11 оппозиционных партий в стране за их якобы пророссийские взгляды. Причем никаких доказательств, которые могли бы свидетельствовать о связи этих политсил с Москвой, у власти нет.

Кроме того, Хмелар обратил внимание на «единую информационную политику» Зеленского на Украине и сравнил ее с запретом оппозиции главой государства — сателлита Гитлера Первой Словацкой Республики Йозефа Тисо в 1938 году.

Автор также отметил, что под санкции Зеленского ряд партий и СМИ попали еще до начала российской спецоперации по защите Донбасса, сейчас же оппозиция и вовсе ликвидирована.

«Действия Зеленского только ослабляют страну еще больше и в конечном счете помогают [президенту РФ] Владимиру Путину», — написал он.

Ранее, 22 октября, Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась об окончательном запрете 12 якобы пророссийских партий.

20 марта Зеленский ввел в действие решение о единой информационной политике в условиях военного положения. 26 февраля украинские телеканалы начали транслировать единый новостной телеэфир.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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