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Небензя заявил о поставленном Киевом кресте на зерновой сделке

Небензя: Россия не может разрешить прохождение судов через Черное море без досмотра
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Фото: TASS/Zuma
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Акция Киева, направленная против кораблей Черноморского флота РФ, ставит крест на гуманитарном измерении зерновой сделки. Об этом заявил 31 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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Как отметил российский постпред, договоренности о проходе судов через Черное море без участия России выполняться не должны, а принятые без РФ решения российскую сторону ни к чему не обязывают.

«Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля «черноморская инициатива» без нас выполняться не должна, а принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают», — отметил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Учитывая имеющиеся у России факты злоупотребления гуманитарным коридором и то, что Черное море остается зоной боевых действий, отметил постпред, РФ больше не может допустить беспрепятственного прохождения судов без своего досмотра.

«Будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов», — заявил он.

Ранее в этот день Турция выразила сожаление в связи с приостановкой участия России в реализации зерновой сделки. Как отметил представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, в Турции надеются, что «черноморская инициатива», обеспечившая доступ к зерну, не будет прекращена.

Тогда же министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром, обсудив приостановку участия РФ в зерновой сделке.

При этом специалисты Турции и ООН возобновили инспекции судов в рамках зерновой сделки после решения России приостановить участие в ее реализации. Накануне делегации Турции, Украины и ООН согласовали график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору. Уточняется, что 12 кораблей проследуют из портов Украины, еще четыре ― в них. Совместный координационный центр в Стамбуле оповестил об этом Россию.

В свою очередь, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов сообщил, что Россия продолжит поддержку африканских стран после приостановки участия в зерновой сделке. И продолжает находиться в контакте с руководством многих стран Африки.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. Западные страны, НАТО и ООН призвали Россию вернуться к исполнению соглашения.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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