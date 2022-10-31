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Диетолог заявила об опасности некоторых продуктов для мозга

Диетолог Соломатина назвала алкоголь опасным для мозга
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Фото: Global Look Press/Ferrari/Garcon Wines
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Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые опасны для мозга.

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В беседе с Life.ru в понедельник, 31 октября, специалист отметила, что многие продукты оказывают прямое влияние на мозг и память, потеря которой связана с негативными событиями и ухудшением комфорта жизни.

Прежде всего речь идет об алкоголе, от которого страдают нервная система и головной мозг. Насколько сильно он наносит вред, зависит от работы печени и от способности вырабатывать фермент алкогольдегидрогеназа.

Также в список опасных для мозга продуктов диетолог включила сахар, который способен повышать уровень глюкозы.

«Начинают страдать сосуды мозга, и туда устремляется холестерин. Излишки сахара начинают перерабатываться в жир, печень старается это нейтрализовать, сама получает повреждения, начинает заплывать жиром и вырабатывать холестерин низкой плотности», — цитирует Соломатину RT.

Кроме того, врач назвала вредными трансжиры, содержащиеся в печенье и вафлях.

Также специалист призвала контролировать употребление соли. После соленой пищи человек обычно пьет много воды, жидкость задерживается в организме и повышается плотность солевого раствора. Это, в свою очередь, приводит к повышению давления и атеросклерозу.

Пятым продуктом, с которым нужно быть осторожнее, является жареная картошка. Соломатина пояснила, что идет медленное угасание мозга и нарушение когнитивных способностей из-за образования конечных продуктов гликации, приводящей к слипанию белков и углеводов. Внешне это может выражаться в проседании коллагена и появлении морщин. Когда аналогичный процесс происходит с сосудами, то «нарушаются метаболические процессы, первым начинает страдать мозг».

В декабре врач-диетолог Наталья Круглова рассказала о вредных закусках под алкоголь. По ее словам, самыми вредными продуктами, которые не стоит употреблять в качестве закуски, являются те, которые содержат насыщенный жир, а именно колбасы. При этом диетолог обратила внимание на то, что растительную пищу, фрукты, овощи и рыбу можно сочетать с алкоголем.

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