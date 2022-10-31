Турция сожалеет о приостановке участия РФ в зерновой сделке

Турция выражает сожаление в связи с приостановкой участия России в реализации зерновой сделки. Об этом сообщил 31 октября официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик после заседания исполкома партии под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Хочу выразить большое сожаление в связи с принятым решением. Надеемся, что «черноморская инициатива», обеспечившая доступ к зерну, не будет прекращена», — обнародовал Челик вердикт заседания журналистам.

Ранее в понедельник министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром, обсудив приостановку участия РФ в зерновой сделке.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Турции продолжить действие соглашения без России, заявил, что действие зерновой сделки без участия России вряд ли возможно, так как Москва перестает гарантировать безопасность судов в определенных районах судоходства. Без РФ сделка примет гораздо рискованный, опасный и негарантированный характер, отметил представитель Кремля. Песков подчеркнул, что Киев делал всё для подрыва доверия к безопасности и срыву сделки.

Тогда же стало известно, что читатели британского издания Daily Mail обвинили Украину и президента страны Владимира Зеленского в срыве зерновой сделки. Читатели возмутились действиями Зеленского и потребовали прекращения поддержки Киева правительствами западных стран. Пользователи согласились с тем, что после атаки Украины по мирным кораблям у России не было другого выбора, кроме как приостановить участие в зерновой сделке.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. Западные страны, НАТО и ООН призвали Россию вернуться к исполнению соглашения.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.