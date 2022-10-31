Восемь человек получили травмы в разных ДТП в Псковской области

За минувшую неделю в Псковской области зарегистрировано девять дорожных аварий с пострадавшими. В результате происшествий восемь человек получили травмы, один человек погиб.

По данным ГИБДД, с 24 по 30 октября на дорогах удалось выявить 33 пьяных водителей. Об этом сообщает Псковское агентство информации. За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения задержаны восемь человек.

С начала 2022 года на территории Пскова произошло свыше 1,6 тыс. ДТП с материальным ущербом. В 116 авариях пострадали люди. В числе пострадавших больше 20 детей.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП в Краснодарском крае, столкнулись два легковых автомобиля, которые двигались в попутном направлении. Смертельные травмы получили два человека, еще четверо госпитализированы.