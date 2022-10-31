Военный эксперт назвал учения в водах Болгарии потенциальной угрозой для РФ

Военный эксперт Борис Юлин в понедельник, 31 октября, оценил потенциальную угрозу от совместных болгаро-румынских военных учений, проводимых в территориальных водах Болгарии.

По словам специалиста, любые крупные учения проводятся как демонстрация силы и могут оцениваться как угроза, так как это средство оказания политического давления.

«Они в своем праве проводить учения, это страны блока НАТО. Учитывая идущий сейчас конфликт, безусловно, эти учения представляют опасность», — подчеркнул Юлин.

Ранее в этот день ТАСС сообщил, что в территориальных водах Болгарии в районе города Бургас, на южном Черноморье страны, начались болгаро-румынские противоминные учения «Посейдон 2022». Маневры продлятся до 5 ноября, в них принимают участие корабли и личный состав ВМС Болгарии, Румынии, Бельгии, Греции, Латвии и Турции. Учения направлены на повышение уровня подготовки личного состава по планированию и проведению противоминных мероприятий, обследованию мелководья, уничтожения обнаруженных боеприпасов.

12 сентября В Турции начались военно-морские учения Dynamic Mariner — Mavi Balina — Nusret–2022 в Средиземном и Эгейском морях с участием военнослужащих из 15 стран НАТО. Они продлились до 22 сентября.

С 20 по 28 июня на базе командования 3-й главной реактивной базы в турецкой Конье проходили учения НАТО Ramstein Dust II-2022. Они проводились совместно с международным учебным курсом Anatolian Eagle 2022, который предполагал возможность обучения с точки зрения методов выполнения воздушных операций.

Военный историк Никита Буранов 20 июня выразил мнение, что учения представляют угрозу для России. Он считает, что все подобные действия являются отголосками холодной войны и ее кризисов.