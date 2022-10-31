Чемпион мира по шахматам Карпов госпитализирован в НИИ Склифосовского из-за падения
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- Чемпион мира по шахматам Карпов госпитализирован в НИИ Склифосовского из-за падения
Чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов упал возле здания нижней палаты парламента. По данным «Известий», его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Врачи диагностировали у него перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Предполагается, что Карпов был в состоянии алкогольного опьянения.
Источник «Известий» 31 октября сообщил, что парламентарий находится в реанимации.
При этом председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев сообщил, что на Карпова якобы напали на выходе из Госдумы.
Анатолию Карпову 71 год. Он родился в городе Златоусте (Челябинская область). В 14 лет Карпов стал мастером спорта СССР. В 1970 году завоевал титул чемпиона РСФСР и получил звание гроссмейстера. Двенадцатым чемпионом мира стал в 1975 году. С 2011 года является депутатом Госдумы.