Минобороны: подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращаются

В России прекращаются подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации. Об этом 31 октября заявили в Минобороны РФ.

«В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пункты сбора, которые использовались для этого, вернутся к работе по прежнему назначению.

«При этом личному составу военкоматов, который был задействован в призыве граждан, находящихся в запасе, предписали вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме», — добавили в Минобороны РФ.

Ранее, 28 октября, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, установленное задание о призыве 300 тыс. человек выполнено, оповещение граждан прекращено.

Он подчеркнул, что «никаких дополнительных заданий не планируется, комиссариаты в рамках СВО продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту».

Глава государства объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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